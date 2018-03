Advokatas Šiauliuose – kokios yra specialistų taikytinos praktikos sritys?

Teisininkų ir advokatų darbas yra pakankamai lankstus. Itin dažnu atveju net nėra svarbu, ar advokato klientas kilęs iš Palangos, ar Vilniaus – turint užtektinai patirties, o taip pat ir kompetencijos, teisinės praktikos srityje, kurią tektų nagrinėti, vietovė bei specializavimasis konkrečiai kažkuriame mieste, įtakos nebeturi. Tiesa, galima būtų pabrėžti tai, kad tam tikrais atvejais žmonės yra patys linkę pasirinkti juridinius atstovus, atsižvelgiant į tai, kur vyksta bylos nagrinėjimas. Kodėl taip daroma?

Įprastinis atvejis rodo, kad žmonės už teisininkų paslaugas moka valandiniu įkainiu. Be viso to, papildomai yra skaičiuojamos administracinės sąnaudos, kiti ištekliai, tarp kurių galėtų pateikti įvairios kelionės. Kadangi lietuviai yra pakankamai taupūs, ar tiesiog nelinkę leisti pinigus tokiose situacijose, kur tikrai būtų galima sutaupyti, dažnas paprasčiausiai pasirenka teisininką iš to regiono, kuris leistų bent kiek sutaupyti – pavyzdžiui, advokatas Šiauliuose. Pažymime, kad tokiose situacijose pastebima ir dar viena ypatybė – atitinkamai, jeigu rinksitės teisininką vien tik dėl to, kad tai leis jums sutaupyti atitinkamų sąnaudų, bylos galite visai ir nelaimėti, jeigu taikytinos praktikos sritys net neapima jūsų nagrinėjamos bylos atvejo. Kadangi pateikėme Šiaulius kaip pavyzdį, būtų įdomu papildomai panagrinėti, kokios yra įprastos praktikos sritys, kuriose savo paslaugas galėtų atlikti advokatas Šiauliuose?

Šeimos, administracinė ir skolų ieškojimo teisės – dažniausiai pasitaikantys atvejai. Ypač pastaruoju metu vis daugiau išsiskiriančių šeimų siekia pasisavinti, ar savo globon perimti, vaiką, tokiu būdu išliejant pyktį ant antrosios pusės ir suteikiant papildomo skausmo žmogui. Tokiais atvejais idealiausiai tiktų advokatas Siauliuose, kadangi naudojamoje ir taikomoje praktikoje šios sritis yra dažnai nagrinėjamos. Taip pat, administracinės ir skolų ieškojimo – tai taip pat yra dvi opiai nagrinėjamos problemos šalyje. Norėtųsi pastebėti tai, kad dauguma žmonių yra praradę nemažus kiekius pinigų vien tik dėl to, kad neteisingai įformindavo paskolų, pinigų, ar vekselių, perlaidas ir dokumentacijas. Atitinkamai, dėl netaisyklingai taikytinos praktikos dauguma žmonių susidūrė su problema, kai kitoje barikadų pusėje esantys žmonės vienašališkai teigia, kad pinigų negavo, ar priešingai – jau atidavė. Šios nagrinėjamos situacijos ir bylos yra itin slidžios, todėl advokatas Šiauliuose gali būti ne vien tik, kad parankus ir būtinas, tačiau ir iš esmės pagelbėti sprendžiant problemą. Dėl šių priežasčių, iškilus neatidėliotiems klausimams, itin rekomenduojama reguliariai konsultuotis ir galbūt visai pavyks išvengti bylinėjimosi procesų.