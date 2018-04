Dovanos iš apatinio trikotažo parduotuvės

Šį kartą apžvelgsime keletą puikių pirkinių – dovanų iš parduotuvės www.lilu.lt. Kadangi būtent joje galima rasti kuo save tikrai labai maloniai nustebinti ir įsigyti šio to. Kai užsuku į tokią parduotuvę, norisi pirkti viską. Bet, žinoma, reikia valdytis ir pirkti pamažu. Tad tai – keletos produktų apžvalga, kad ir jūs žinotumėte, ką ir kodėl verta pirkti.

Patogi liemenėlė

Prisipažinkite, kaip dažnai skalbiate savo mėgstamiausią liemenėlę? Gėda pripažinti, bet gal ir ne taip dažnai. Kaip čia taip yra? Ogi labai ją saugoti, nes metant į savaitę 2 kartus ją į skalbimo mašiną, pastebėsite, kaip ši praranda formą ir tampa tiesiog neaiškios formos kempine. Taigi, patogi liemenėlė yra tikras turtas. Lilu.lt parduotuvėje galite rinktis labai įvairių liemenėlių. Ir vienspalvių, ir pamargintų. Patogumo ieškančios žino, ko ieškos. O kitoms gal pasirodys ir patrauklūs tokie variantai, kaip liemenėlės be šleikučių, kurias galima dėvėti po kokteiline suknele (kaip ir priklijuojama liemenėlė), taip pat liemenėlės su push – up funkcija, leidžiančia kur kas labiau išryškinti krūtinę.

Apatinis trikotažas nėščioms ir mamytėms

Nuo paprastų liemenėlių iškart pereisiu prie liemenėlių maitinančioms. Tai – nuostabus drabužis, kurį jūs garbinsite ir džiaugsitės, jog jis buvo išrastas ir padedantis palengvinti moteriškas padermes pamaitinti kūdikį. Tad jeigu jau metas ieškoti tokio daikto, galite čia pirkti internete. Taip pat nėščioms verta paieškoti ir specialių kelnaičių. Po gimdymo verta dėtis tam tikrus elastinius diržus ir pėdkelnes – tai padės greičiau sugrąžinti buvusias formas. Taip pat pūpsančio pilvo savininkėms galima būtų džiaugtis turint puikų chalatą, taip pat ir specialius naktinius – tikrai laisvus, leidžiančius nevaržomai judėti.

Pėdkelnės

Grįžtant prie normalaus gyvenimo, galima pasakyti, kad moterims pėdkelnių niekada nebus per daug. Juk jos taip greitai plyšta. Be to ir pasirinkimas jų gali būti didelis. Plonos, storos, permatomos ar aklinos pėdkelnės. Raštuotos ar vientisos. Spalvotos ar juodos, baltos, kūno spalvos. Kiekviena moteris geriausiai žino, kokių jų nori, tačiau jų verta pirkti nuolat ir taip būti tikrai, kad kai nubėgs akis, dar vienas turėsite net nepraimtas.

Miego rūbai

Tai – įvairios pižamos, gražūs naktinukai, gražios pižaminės kelnės, chalatėliai ir panašaus tipo malonūs dalykai. Miego rūbai reikalingi ir kokybiškam poilsiui ir tam, kad jaustumėte, kad sau negailite pačių gražiausių, jaukiausių, patogiausių dalykų. Kartu tai visuomet ir pati geriausia dovana.