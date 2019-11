Kaip pasirinkti baldus svetainei?

Svetainės kambarys yra vieta, kurioje žmonės praleidžia daugiausia laiko. Tam, kad svetainė būtų jauki ir patogi poilsiui, reikia, kad ir baldai joje būtų patogūs bei tinkamai parinkti. Didelis pasirikimas randamas https://www.rivjera.lt/ interneto svetainėje. Kas svarbu renkantis baldus šiam kambariui?

Tam, kad tinkamai pasirinkti baldus tinkančius svetainei, reikia juos rinktis pagal svetainės dydį ir gyvenančių žmonių pomėgius ar įpročius. Vienoks pasirinkimas bus tinkamas šeimai su mažais vaikais ir visai kitoks vienišam jaunam vyrui. Patogiausia svetainės kambarį suskirstyti į zonas, kuriose bus ilsimasi, kuriose bus televizorius ar kompiuteris. Pavyzdžiui, jei mėgstate skaityti knygas, tai galima įrengti jaukų mažą kampelį skirtą knygų skaitymui su minkštu foteliu ir pastatomu šviestuvu. Labai svarbu svetainės zonas suskirstyti pagal tai, kas dažniausiai bus veikiama joje. Vieni galbūt norės didelės sofos ir patogaus stalo, nes dažnai sulaukia svečių, o kitiems to nereikės, nes svarbiau bus ramus poilsis ir mažai baldų. Be to, reikia nepamiršti ir apie svetainės interjero stilius. Vieni vertina minimalizmą, o kitiems patinka daug baldų, kurie yra įvairių ryškių spalvų. Taip pat labai svarbu rinktis baldus atsižvelgiant į svetainės kambario dydį. Kuo didesnė yra svetainė, tuo paprasčiau, nes galima rinktis ne tik įvairių dydžių, bet ir spalvų baldus. Patys ryškiausi baldai čia gali atrodyti tinkamai. Sudėtingesnis darbas laukia tų, kuriems reikės baldus rinktis mažai svetainei. Kuo mažesnė svetainė, tuo mažesnis skaičius baldų bus tinkamas. Taigi, pirmiausia ką reikia padaryti, tai rinktis tik svarbiausius baldus, tarkim, rinkitės sofą ir staliuką su lentynom ar maža spintele, o fotelių, krėslų, sėdmaišių ar pan. nesirinkite. Labai atidžiai reikia matuoti baldus ir numatyti jų stovėjimo vietą. Nepamirškite, kad reikia palikti pakankamai vietos praėjimui ar patogiam jų išdėstymui. Žinoma ir spalvos turi reikšmės. Mažose svetainėse reikia vengti tamsių spalvų. Taip pat reikėtų vengti ir ryškių spalvų ar spalvotų raštų, kurie vizualiai mažina patalpas. Rinktis minimalistinius šviesių spalvų baldus bus labai geras sprendimas mažose erdvėse.

Daugiausia laiko namuose žmonės praleidžia svetainėje. Tai vieta, kurioje bendraujama su šeimos nariais ir draugais. Čia žiūrimas televizorius ar žaidžiami žaidimai. Tai kambarys, kuriame galima linksmai praleisti laiką ar ramiai pailsėti. Dėl visų šių priežasčių reikia, kad ir svetainė būtų patogi ir jauki.