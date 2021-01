Tikriausiai jau žinote, kuo yra naudingos saulės elektrinės, kaip jos gali pasitarnauti jūsų namų ūkiui ir aplinkai. Be jokios abejonės didžiausia problema su kuria susiduria visi norintys įsirengti saulės elektrinę prie savo namų ar ant namo stogo, yra pačių panelių ir instaliavimo darbų kaina. Turime jums gerų žinių – su tinkamu pasiruošimu galite tai padaryti patys. Žinoma, saulės elektrinės nėra dulkių siurblys ar kitas paprastas namų buities prietaisas, tad jei neturite jokios patirties dirbant su technika ar elektra, tokio darbo geriau nesiimti. Kaip bebūtų, jei suprantate kaip viskas veikia, turite reikiamus įrankius ir pakankamai noro, sumontuoti saulės elektrinę tikrai įmanoma ir pačiam. Tad kaip gi tai padaryti?

Jei jūsų saulės elektrinės montavimas numatytas ant stogo, tai pirmas dalykas kurį turite padaryti – paruošti stogo. Priklausomai nuo namo tipo ir stogo dangos, ši procedūra gali atrodyti skirtingai. Be to, labai rekomenduojame išsinuomoti ir naudoti pastolius, o ne laipioti kopėčiomis – taip daug saugiau ir greičiau, todėl nuoma tikrai atsipirks. Padarę šiuos darbus, turėtumėte sumontuoti saulės elektrinės panelių laikiklius. Dažniausiai jie gaminami iš aliuminio profilių. Taip yra dėl dviejų priežasčių – aliuminis pakankamai atsparus įvairioms lauko sąlygoms bei yra labai lengvas, todėl neužkrausite daug nereikalingo svorio ant savo stogo. Svarbu jog laikikliai būtų teisingai sumontuoti, nes nuo jų priklauso ir saulės elektrinės panelių padėtis, o nuo to priklauso kiek daug energijos jos sugebės priimti. Panelės turėtų būti pasvirusios kampu, nuo 18 iki 36.

Atlikus šį darbą galima montuoti ir pačias paneles. Tai nėra labai sudėtinga, svarbiausia viską daryti tvarkingai ir tinkamai pritvirtinti visas detales. Prisiminkite, jog ant stogo esančios konstrukcijos patiria daug spaudimo dėl vėjo, todėl viskas turi būti itin tvirta. Sumontavus laukia kiek sunkesnė dalis – laidyno išvedžiojimas. Pats darbas nėra labai sudėtingas, tačiau reikalauja daug kantrybės, kadangi laidai pinasi tarpusavyje ir tarp konstrukcijų. Nepalikite laidų laisvų – juos tvarkingai suveržkite ir pritvirtinkite prie konstrukcijos arba prie stogo.

Kaip jau tikriausiai žinote, saulės elektrinės gamina pastovios srovės elektros energiją, kai tuo tarpu jūsų namams reikalinga kintanti elektros srovė. Dėl šios priežasties jums reikės montuoti ir inverterį, kuris pakeistų srovę. Tai daryti galima tiek lauke, tiek ir viduje. Kadangi inverteris sugeneruoja nemažai kaitros ir jam reikia vėdinimo, geresnis sprendimas būtų jį montuoti lauke. Štai ir viskas – nuo inverterio galite jungti laidus prie pagrindinio savo elektros įvado.