Estetinis plombavimas – greičiausias kelias į gražią šypseną

Ką pirmiausia pastebite žmoguje? Dažnai tai – šypsena. Ji gali atverti duris, sustiprinti pasitikėjimą savimi ir net pakeisti pirmą įspūdį. Tiesa, ne kiekvienas drįsta šypsotis plačiai – dėl nuskilusių, nudilusių ar netaisyklingų dantų formos. Būtent čia į pagalbą ateina estetinis plombavimas – greitas, neskausmingas ir vizualiai stebinantis sprendimas.

Kas yra estetinis plombavimas?

Tai procedūra, kurios metu naudojamos aukštos kokybės plombinės medžiagos atkuriant dantų formą, spalvą, proporcijas ir paviršiaus lygumą. Kitaip nei įprastas plombavimas, kuris skirtas tik ėduonies gydymui, estetinis plombavimas orientuotas į išvaizdos tobulinimą.

Ši procedūra dažnai taikoma:

nuskilusiems ar nutrupėjusiems dantims,

dantų tarpams (diastemai) panaikinti,

nudilusių dantų kraštams atstatyti,

netaisyklingos formos dantims pakoreguoti,

spalvai suvienodinti ar pašviesinti pavienius dantis.

Kodėl tai – greitas sprendimas?

Estetinis plombavimas dažniausiai atliekamas per vieną ar du vizitus priklausomai nuo dantų kiekio ir sudėtingumo. Tai ypač aktualu tiems, kurie nori greito rezultato – prieš šventę, fotosesiją ar tiesiog nori pagaliau nusišypsoti be komplekso. A. Žebrauskienės odontologijos klinika Kaune garantuoja, kad reguliariai rūpinantis savimi – dantys tarnaus visą gyvenimą.

Be to, ši procedūra nereikalauja danties šlifavimo ar emalio pašalinimo, todėl dantys lieka maksimaliai tausojami. Tai puikus pasirinkimas tiems, kas nori vizualinio pokyčio be invazinių metodų.

Kiek tai natūralu?

Modernios plombinės medžiagos leidžia atkurti dantų paviršių taip, kad jis atrodo visiškai natūraliai. Parenkama ne tik tinkama spalva, bet ir tekstūra, skaidrumas, net šviesos atspindėjimo savybės. Rezultatas – dantys, kurie neišsiskiria iš natūralių, bet atrodo tiesiog „idealiai tvarkingi“.

Gydytoja odontologė Laura pabrėžia: „Estetinis plombavimas dažnai pasirenkamas vietoje brangesnių estetinių protezavimo sprendimų, kai pacientui svarbus greitis, ekonomiškumas ir vizualinis rezultatas. Tai viena universaliausių šypsenos korekcijų.“

Ar tai ilgaamžis sprendimas?

Tinkamai atliktas estetinis plombavimas gali tarnauti 5–10 metų, priklausomai nuo:

paciento burnos higienos,

kramtymo įpročių,

dantų apkrovos,

reguliarių patikrų pas odontologą.

Jei pacientas nesikandžioja kietų daiktų, prižiūri dantis ir vengia bruksizmo (dantų griežimo) –plombuota vieta išlieka stabili ir vizualiai nepriekaištinga.

Kam ši procedūra netinka?

Estetinis plombavimas netinka tais atvejais, kai:

dantų pažeidimas labai didelis,

dantys stipriai nusidėvėję ar pažeisti karieso,

pacientas griežia dantimis, o situacija nekontroliuojama,

reikalingas sudėtingas ortodontinis gydymas.

Tokiu atveju odontologas gali pasiūlyti alternatyvas – laminates, vainikėlius ar ortodontinį gydymą.

Estetinis plombavimas – tai puikus pavyzdys, kaip viena paprasta procedūra gali visiškai pakeisti šypsenos išvaizdą, o kartu – ir savijautą. Tai greitas, ekonomiškas ir dantims tausojantis sprendimas tiems, kurie nori atrodyti geriau čia ir dabar, bet nenori drastiškų pokyčių.

Jei jus vargina dantų forma, nuskilimai ar tarpeliai – galbūt būtent estetinis plombavimas taps jūsų pirmuoju žingsniu į naują šypseną.