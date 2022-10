Kaip pasirinkti tinkamus makiažo šepetėlius veidui?

Žinojimas, kaip tinkamai naudoti makiažo šepetėlius, yra svarbi jūsų grožio rutinos dalis. Tinkamas šepetėlis gali išryškinti jūsų natūralius bruožus ir padėti pasiekti nepriekaištingą makiažą minimaliomis pastangomis, tačiau netinkamas šepetėlis gali sukelti nenatūralią išvaizdą ir nepatogumą. Renkantis tinkamus makiažo šepetėlius savo veidui, reikėtų atsižvelgti į keletą veiksnių. Nenorėtumėte didelio šepetėlio, kuris gali sukelti sudirgimus mažose vietose, pavyzdžiui, aplink akis, arba mažo šepetėlio, kuris negalės tinkamai ištepti skruostų. Šiuo metu rinkoje yra daug įvairių makiažo šepetėlių tipų ir kiekvienas jų atlieka tam tikrą funkciją. Pateikiame keletą naudingų patarimų, kaip išsirinkti tinkamus veido makiažo šepetėlius. Makiazo sepeteliu rinkinys už gerą kainą.

Kuris plaukų tipas yra geriausias?

Makiažo šepetėlių plaukų tipas gali turėti įtakos tam, kaip šepetėlis veikia jūsų veidą ir kaip ilgai jis tarnaus. Idealiai tinka natūralūs plaukai, nes jie minkšti, patvarūs ir lengvai valomi. Sintetiniai šereliai taip pat paplitę, jie yra patvarūs, tačiau dažniau dirgina ir lūžinėja. Šernų šeriai yra populiarus makiažo šepetėlių pasirinkimas, nes šeriai yra porėti ir sugeriantys, o tai reiškia, kad šepetėlį galima naudoti su daugybe skirtingų produktų. Arklio plaukai paprastai naudojami tik labai švelniems šepetėliams, kurie naudojami tik pudrai ar baigiamiesiems darbams, nes tai labai švelnus plaukų tipas. Kiaulės šeriai naudojami maišymui, nes yra tvirti, bet labai švelnūs.

Kokio ilgio turėtų būti makiažo šepetėliai?

Renkantis šepetėlį taip pat svarbu jo ilgis. Ilgi, apvalūs šepetėliai geriausiai tinka makiažo pagrindui tepti, o ilgesni, plokšti, kampuoti šepetėliai geriausiai tinka skaistalams tepti. Blenderiavimo šepetėlių būna įvairaus ilgio, todėl galite rinktis tokius, kurie būtų pakankamai trumpi, kad pasiektų mažesnes vietas, pavyzdžiui, akių kampučius. Per ilgus šepetėlius gali būti sunku valdyti jautriose vietose, pavyzdžiui, aplink akis, nosį ir burną. Kita vertus, per trumpais šepetėliais gali nepavykti kruopščiai išsklaidyti makiažo, todėl makiažas bus nelygiai padengtas. Ilgos rankenos šepetėlius gali būti sunku naudoti mažesnėse vietose, be to, jie gali būti per dideli, kad tilptų į makiažo rankinę. Šepetėlius trumpomis rankenėlėmis lengviau naudoti mažesniuose plotuose, o į makiažo rankinę galite rinktis mažesnius, trumpesnius šepetėlius, kad sutaupytumėte vietos.

Šepetėlio forma

Šepetėlio forma taip pat turi įtakos makiažo tepimo būdui. Apvalūs šepetėliai geriausiai tinka skaistalams tepti ir makiažui užbaigti, o kampuoti šepetėliai geriausiai tinka ryškintojams tepti. Kampuoti šepetėliai taip pat naudingi tepant akių šešėlius ties voko raukšlele. Kvadratiniai šepetėliai geriausiai tinka akių šešėliams tepti, o mažesni, apvalūs šepetėliai paprastai naudojami akių kontūrui tepti. Ovalūs šepetėliai taip pat tinka akių kontūrui ir antakiams tepti. Plokšti šepetėliai geriausiai tinka akių šešėliams maišyti, o apvalūs šepetėliai – produktams tepti.