Kaip veikia l karnitinas?

Norintiems ar norinčios numesti svorio, sustiprinti kūno raumenų masę, paprastai naudoja tokį papildą kaip l karnitinas. Kitaip jis dar vadinamas – riebalų degintoju. Jis patrauklus dėl daugybės įvairių savo savybių, taip pat ir dėl to, kad veikdamas iš tiesų nedaro didelio šalutinio poveikio netgi esant perdozavimui. Visgi, ką pats asmuo turi daryti, kad tas l karnitinas suveiktų ir būtų naudingas? Kur pasistengti tikrai yra, tik reikia žinoti, kaip tokia struktūra galioja ir vyksta.

Ko l karnitinas nedaro

Taigi, pirmiausia būtų galima pakalbėti, ko neverta tikėtis iš l karnitino. Visada yra žmonių, kurie galvoja, kad pakaks praryti stebuklingą tabletę ir kažkaip viskas staiga bus padaryta, staiga bus labai gerai ir baigta. Tačiau stebuklų juk nebūna, ir jūs tą žinote, tiesa? Taigi, visų pirma, ko nedaro l karnitinas, tai jis nedegina riebalų už jus, jeigu jūs nesistengiate. Jis taip pat nemalšina jūsų apetito, neugdo valios. Jis nepadarys taip, kad išgersite vieną tabletę, daugiau nieko gyvenime nekeisite, ir nuo to laiko jau būsite vis lieknesni ir stipresni. Stebuklų nebūna ir tokių kapsulių, kurios savaime lieknintų, nėra. O jeigu ir yra, tai jos netgi uždraustos ir nelegalios, kadangi trukdo žmogui normaliai funkcionuoti, kenkia, gali kelti priklausomybes ar būti labai pavojingomis. Pavyzdžiui, subitramino turintys preparatai kartais vis pasirodo rinkoje, pvz., Hoodia Gordonii arba LIDA, ir jie tikrai labai malšina alkį. Tačiau vėliau tai gali labai atsiliepti sveikatai, vos per kelias dienas tapsite tuo, kuo tikrai nenorite būti, o gal net išvažiuosite į ligoninės priimamąjį…

Ką l karnitinas daro

Taigi, mums reikėtų orientuotis į tai, ką visgi l karnitinas daro. O jis gi leidžia jums lengviau sudeginti riebalus, kuomet jau tą darote ir taip. Jeigu organizme užtikrinate, kad yra suvartojama mažiau kalorijų negu jų reikia organizmui (mažiau valgote, sportuojate), tuomet vyksta riebalų deginimo funkcija. Ir ją paskatinti, pagerinti, pastiprinti būtent ir gali ne kas kitas, o l karnitinas.

Režimo pavyzdys, norint sulieknėti su l karnitinu

Pavyzdys nr. 1. Apribojate savo gaunamų kalorijų kiekį per parą iki 1700 ir 2 – 3 kartus per savaitę sportuojate. Per savaitę turėtų nukristi apie 0,5 kg.

Pavyzdys nr. 2. Apribojate gaunamų kalorijų kiekį per parą iki 1400 kcal ir sportuojate 4 kartus per savaitę. Per savaitę nukris 1 kg.