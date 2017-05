Modernūs stalinių lempų sprendimai

Kaip ir visi kiti šviestuvai, staliniai šviestuvai gali ne tik suteikti erdvei reikiamą apšvietimą, bet ir padėti palaikyti gražų namų interjero dizainą. Kai kurie staliniai šviestuvai labiau primena toršerus ir tinka stovėti ant stalelio kaip dekoracija ir šviesos šaltinis aplinkai, kai kurie – reikalingi norint dirbti ir geriau matyti savo stalą. Kaip gali atrodyti įvairūs gražūs sprendimai?

Lempos kaip pirštai

Ši tendencija pasklido po visas šviestuvų rūšis, tad ne tik staliniai šviestuvai gali būti panašaus stiliaus, bet ir visi kiti kambaryje – jeigu norėsite vieningo stiliaus. Labiau tiks virš darbo stalo, ant kurio nėra daug kitų daiktų, ir kai ant sienos nėra per daug visko prikabinta. Tuomet toks šviestuvas taps pagrindiniu tos vietos, tos erdvės akcentu, kuris atrodys tikrai gražiai, bus galima pasigrožėti bet kurią akimirką, užmetus ten akį. Kaip iš tikro atrodys tokios lempos, kodėl „kaip pirštai“? Nes jos bus sudarytos iš kelių metalinių strypų, išeinančių iš vieno koto. Taip, tarsi tai būtų medžio šaka, arba ranka su pirštais. Galuose, žinoma, švies po lemputę. Tai neįprastas žibinto tipas, todėl jis gali papuošti bet kuriuos namus. Be to, jis turėtų būti gražus kiekvienam, mėgstančiam atsikartojančias formas. Kartu ir patogus, kadangi gali pasireguliuoti aukštį ne tik viso stalinio šviestuvo, bet ir atskiro jo „piršto“, tad galima apšviesti darbo erdvę, kaip tik nori.

Pritvirtinami šviestuvai

Ypatingai tada, kai norima apšviesti darbo stalą, tuomet pritvirtinami staliniai šviestuvai gali būti patogiausias pasirinkimas. Mat būtent juos pritvirtinus galima kuo puikiausiai, kokybiškai dirbti. Pritvirtinti šviestuvai gerai laikysis prie bet kokio rašomojo, darbinio stalo. Dažniausiai jie turi panašų mechanizmą su laikikliu ir vienu dideliu varžtu arba segtuvu. Galima jį lengvai sukonstruoti ir išardyti bei pernešti prie kito stalo bei galbūt pritvirtinti ten, jeigu yra toks poreikis. Tokie šviestuvai visada gerai derės prie įprasto darbo stalo. Kai jie tvirtinasi prie stalo krašto, paprastai turi ir kietą metalinę konstrukciją, kurią galima reguliuoti ir šviestuvo gaubtą palenkti reikiama linkme. Tai patogu, nes tai padarius galima tiesiog grožėtis ir matyti, kaip gražiai apsišviečia visa mums reikalinga darbo erdvė. Tiesa, palenkus paprastai yra ir užfiksuojama su per vidurį (per lenkimą) esančiu dideliu varžtu, taip pat galima užfiksuoti ir prie lempos gaubtu, kad išliktų ta pati apšvietimo kryptis.