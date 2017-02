Pirkame internetu: pagrindiniai žingsniai

Pirkti interneto parduotuvėje 1a.lt – smagu ir paprasta. Jeigu nusprendėte tą padaryti, tikrai neprašausite, nes jūs turėsite prekes iš itin gausaus asortimento ir patogų pristatymo būdą. Kokie yra pagrindiniai pirkimo internetu žingsniai?

Išsirinkite prekę

Pirmoji ir smagioji dalis yra prekės išsirinkimas. Kitaip negu fizinėse parduotuvėse, interneto parduotuvėje jums bus labai patogu viską rinktis. Jeigu prekybos centruose vis patiriame tą nemalonų jausmą, kai prekės būna perstumtos tai į vieną, tai į kitą vietą – čia taip neatsitiks. Išsirinksite prekę labai greitai, nes viskas suskirstyta į kategorijas taip logiškai, kaip atrodo jūsų pats tvarkingiausias pirkinių sąrašas, kuriame ne tik susirašote, ką pirksite, bet ir nurodote, kokiame skyriuje viskas yra. Jeigu turite elementarius kartografijos duomenis, jeigu suprantate, kaip reikia naudotis rodykle, abėcėle, sąrašu, tai rasti prekes interneto parduotuvėje jums bus tas pats kaip du kart du. Be to, išsirinkus prekę bus ir tikrai smagu ją nusipirkti. Galite rasti ilgą sąrašą dominančių prekių, pavyzdžiui, kompiuterių, ir išsirinkti pagal poreikius. Niekas nežiūrės per petį, nedarys spaudimo, skaitysite specifikacijas, lyginsite prekes tarpusavyje tiek, kiek jums reikės. Tai tikrai labai didelis pirkimo internetu privalumas, kurį įvertino ne vienas žmogus.

Įsidėkite į krepšelį

Kai jums prekė patiks, nuspręsite, kad jos norite, tiesiog paspausite pirkinių krepšelio mygtuką. Tai dar nėra didelis įsipareigojimas. Tai tas pats, kas parduotuvėje įsidėti kažką į vežimėlį. Planuojate pirkti, bet jei norite, galite ir atsisakyti. Virtualus krepšelis veikia taip pat. Dėkite į jį tai, ką norite pirkti, jeigu apsigalvosite, prieš sumokant už prekes, iš jo galėsite kažką pašalinti. Įdėjus vieną prekę, niekas nesibaigia. Toliau rinkitės prekes, tik kai nuspręsite, kad jau viskas, galite eiti prie kito žingsnio.

Užsiregistruokite arba ne

Labiausiai skubantiems žmonėms galima viską apmokėti ir neprisiregistravus sistemoje. Tačiau kiekviena interneto parduotuvė, taip pat ir 1a rekomenduos tai padaryti. Tai visada turi privalumų, nes jums gali kauptis įvairūs taškai, atsirasti specialių nuolaidų ir kitų malonių siurprizų. Tačiau, jeigu nuspręsite nesiregistruoti, tiesiog judėkite pirmyn.

Apmokėkite

Dažniausiai yra siūlomos įvairios apmokėjimo galimybės: iškart banko pavedimu, kurjeriui atvykus grynais arba kortele, ar tiesiog sumokant atvykus patiems prekes pasiimti į parduotuvės sandėlį.

Laukite prekės

Prekes jums gali pristatyti pasirinktu adresu, jeigu taip nuspręsite. Taip pat galite jas pasiimti iš paštomatų arba iš parduotuvės prekių atsiėmimo punkto.