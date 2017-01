Prieš šventes – apsipirkti į Lenkiją

Šventės iš mūsų pareikalauja dar didesnės energijos prieš tai dirbant ir kaupiant santaupas, ir ramybės, kai leidžiami pinigai visoms šventinėms išlaidoms. Tačiau jas sumažinti gali padėti keleivių pervežimas į Lenkiją apsipirkti.

Rasti keleivių pervežimo priemonę

Pirmoji užduotis yra susiorganizuoti transportą. Keleiviu vežimas yra sunki užduotis, ir bet kas bet kaip negalėtų to padaryti. Todėl reikia ir išsinuomoti mikro autobusą, ir turėti, kas ten vežtų. Todėl ir keleivių pervežimo įmonė nebūtų didelė nuodėmė. Iš tiesų tai ir labai patogu. Kam prašyti pusbrolio Petro, kad jis paskolintų savo mikro autobusą, jeigu galima visiems keleiviams susimetus išsinuomoti ir mikro autobusą, ir vairuotoją.

Planuoti pirkinius iš anksto

Taigi, suplanuotas turi būti ne tik keleivių vežimas, bet ir pirkinių vežimas. Reikia nepamiršti, kad prieššventinio apsipirkimo Lenkijoje esmė būtų sutaupyti. O sutaupome mes paprastai tada, kai tai, kas būtina, perkame pigiau negu įprastai. Taigi, yra dvi sąlygos. Pirma, reikia pirkti tai, kas būtina. Antra, tai reikia įsigyti pigiau. Antroji sąlyga kaip ir išsipildys važiuojant į Lenkiją, kur viskas daugmaž pigiau. O pirmoji sąlyga – mūsų valioje. Važiuojant reikia iš anksto numatyti, ką pirksite, nes būtent tokiais pirkimo įpročiais paprastai ir pasiremia tikrai efektingi sprendimai.

Pigiausi pirkiniai

Pagalvokime ir apie tai, kas iš tiesų yra tie pigiausi pirkiniai? Žmonės jau ne kartą sakė, kad nevalgomos prekės ten tikrai daug pigesnės. Taigi, jeigu kam nors per Kalėdas norite dovanoti megztinį ar kitą dovaną – galite tą padaryti tiesiog dovanodami tas dovanas iš Lenkijos. Be to, galima tai padovanoti ir rankų darbo, bet čia jau kita šnekta. Jeigu keleiviai vežami mikro autobusu į Lenkiją, tai reikia ir laimikio iš kelionės. Laimikiu taip pat galėtų tapti mėsos gaminiai, kurie, kaip sako važiavusieji ten apsipirkti, teigia, jog yra labai pigūs.

Ko neapsimoka pirkti

Tačiau gal yra ir dalykų, kurių Lenkijoje neapsimoka pirkti? Pasivaikščioję po parduotuves, pamatysite, kad tikrai ne tokios ir pigios yra daržovės, vaisiai, saldumynai, pieno produktai. Be to, juk ir Lietuvoje kai kurių pigiausių mes neperkame, nes žinome, kad tikrai neskanūs ar nekokybiški. Tad tikėtina, kad ir Lenkijoje tokia logika būtų visai protingai panaudota. Taigi, pirkdami Lenkijoje galvokite apie tai, kas jums tikrai būtina, o ne kas tiesiog atrodo pigiau ir gražiau.