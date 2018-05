Vestuviniai žiedai: kaip prižiūrėti?

Vestuviniai žiedai – unikaliame ir vienetiniame papuošale įamžinta dviejų žmonių sąjunga. Kaip prižiūrėti šiuos žiedus, kad jie ilgai tarnautų ir švelniai blizgėdami neštų savo simbolinę žinią?

Tam, kad rankų darbo vestuviniai žiedai nepasimestų, sutuoktiniai neretai stengiasi su jais niekuomet nesiskirti. Vis tik žiedus retkarčiais vertėtų nusimauti. Pavyzdžiui, atliekant sodo ir daržo darbus, nes žiedas gali nuslysti nuo piršto, o jį surasti tarp spalvingų gėlynų nebus paprasta. Žiedo verčiau nenešioti tvarkant namus, mat įvairūs švarinimuisi naudojami chemikalai gali sugadinti šį brangų papuošalą. Žiedui taip pat ne vieta sporto klube, kur rankos nuolatos liečia sunkius metalinius treniruoklius arba skrodžia chloruotą baseino vandenį.

Svarbu, kad nuo pirštų nuimti vestuviniai žiedai turėtų nuolatinę savo vietą. Palikti ant virtuvės stalviršio, miegamojo stalelio ar kitų, iš pirmo žvilgsnio nekaltų vietų, jie anksčiau ar vėliau pasimes. Išeitis – nedidelė, specialiai žiedams skirta dėžutė, kurioje šie būtų laikomi atliekant įvairius namų ir lauko darbus. O štai einant sportuoti, pravartu su savimi turėti aksominį maišelį – jame žiedui bus kur kas saugiau negu piniginėje, kosmetikos krepšelyje ar tiesiog rankinėje.

Aksominis maišelis pravers susiruošus į paplūdimį. Žiedas gali nuslysti nuo pirštų, išteptų kremu nuo saulės. Be to, mūvint žiedus, nepatartina maudytis vandens telkiniuose. Dėl šalto vandens susitraukia pirštai ir to pakanka, kad brangus papuošalas atsidurtų mėlynos jūros ar ežero dugne. Čia jį surasti praktiškai neįmanoma.

Internete apstu patarimų, kaip su soda, citrina ar amoniaku sugrąžinti žiedui pirmųjų dienų spindesį. Vis tik šie papuošalai nėra skirti eksperimentavimui, todėl geriausia šiuo atveju pasikonsultuoti su juos gaminusiu juvelyru: jis patars, kaip patiems atnaujinti žiedus arba pasiūlys profesionalias savo paslaugas. Dėl higieninių sumetimų žiedus derėtų reguliariai valyti vos sudrėkinta medvilninio audinio skiaute.

Tiesa, kad ir kaip sutuoktiniai saugotų ir prižiūrėtų šiuos papuošalus, po daugelio metų rankų darbo vestuviniai žiedai vis tiek neatrodys tarsi ką tik paimti iš juvelyro. Vienoms poroms tokie žiedai dar mielesni – primena apie drauge praleistus metus ir patirtus išbandymus, kiti renkasi atnaujinti ne tik santuokos įžadus, bet ir santuoką simbolizuojančius žiedus.